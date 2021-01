Newsblog

Bei Ausweichmanöver von Straße abgekommen

MARIA NEUSTIFT. Am Montag (18. Jän. 2021) um 8:40 Uhr wurde die Feuerwehr Maria Neustift zu einem technischen Einsatz in Bereich Lurnwiese gerufen. Als die Feuerwehrmänner am Einsatzort eintrafen, ...

... zeigte die Lage, dass ein Autofahrer beim Ausweichen eines anderen Fahrzeuges in den Graben abrutschte und nicht mehr rauskam.

Mittels Seilwinde des Tanklöschfahrzeuges wurde das Fahrzeug aus dem Straßengraben geborgen. Anschließend konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde dabei niemand.

Danach wurde die Unfallstelle gesäubert und nach rund einer Stunde wieder für den Verkehr freigegeben werden.