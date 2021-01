Newsblog

Weitere Ausweitung der Öffnungszeiten am Eislaufplatz

STEYR. Ab sofort ist die Kunsteisbahn auch unter der Woche von Dienstag bis Freitag an Vormittagen geöffnet. Während der Semesterferien in Niederösterreich und Oberösterreich ist auch am Montagvormittag (1. und 8. Februar) von 9 bis 12 Uhr geöffnet ...

Sonderöffnungszeiten Publikumslauf wegen COVID-19:

Mo: 14–17 Uhr (1. und 8. Februar auch 9–12 Uhr)

Di: 9–12 und 14–20 Uhr

Mi, Do, Fr: 9–12 und 14–17 Uhr

Sa, So und Feiertage: 9–12 und 14–20 Uhr

Diese Regelung gilt vorerst bis 14. Februar. Etwaige Änderungen sind abhängig vom Schulbetrieb, da die Vormittage wochentags grundsätzlich für Schulen reserviert sind.

Anmeldesystem zufriedenstellend

Die Rückmeldungen auf die telefonische Anmeldung sind durchwegs positiv. Die angemeldeten Eisläufer kommen zum überwiegenden Teil pünktlich und es kommt kaum mehr zu nennenswerten Wartezeiten. Dadurch, dass oft Anmeldungen für mehrere Personen gleichzeitig vorgenommen werden, ist die Telefonleitung nicht überlastet. Für die kommenden Tage sind nur mehr wenige Termine verfügbar.

Die Anmeldung ist nun auch vormittags zu den Eislaufzeiten unter Tel. 07252/899-279 möglich.