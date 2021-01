Newsblog

Trink­wasser: Chlor­ung nach knapp fünf Monaten be­en­det

Am 28. August 2020 musste aufgrund einer mikrobiologischen Beeinträchtigung des Trinkwassers mit über die halbe Stadt ein Abkochgebot verordnet werden. Heute (26. Jän. 2021) um 9 Uhr wurde die Chlorung beendet ...

Am 1. September wurde mit Hilfe der Linz AG ein Gerät zur Chlorung des Trinkwassers installiert. Die Desinfektion des Leitungsnetzes lief von Beginn an zufriedenstellend, und nach wenigen Tagen konnte im gesamten Netz keine Belastung mehr festgestellt werden.

Am 11. September konnte das Abkochgebot für die meisten Betroffenen aufgehoben werden, am 18. September auch für die 1500 Bewohner*innen der Gründbergsiedlung, von Unterhimmel, der Steinfeldstraße, von Aichet sowie Teilen des Wehrgrabens.

Nach der Notchlorung wurde eine Chlorung in der Konzentration von 0,24 mg/Liter beigemengt. In vier Schritten konnte die Eintropf-Konzentration auf 0,15 mg/Liter, 0,1 mg/Liter, 0,07 mg/Liter und am 12. Jänner zum letzten Mal auf 0,04 mg/Liter verringert werden.

Um einen sicheren Ausstieg aus der Behandlung des Trinkwassers bestmöglich garantieren zu können, wurde von 14. bis einschließlich 20. Dezember 2020 über 276 Objekte in Gründberg, an der Steinfeldstraße und in Kegelpriel erneut ein Abkochgebot verhängt. In dieser Zeit wurde in diesem Bereich die Chlorung gestoppt und geprüft, ob es zu einer neuerlichen Verkeimung gekommen ist. Dabei wurde keine neue Belastung festgestellt.

Das Gerät zur Chlorung wurde am 26. Jänner um 9 Uhr von der Linz AG abgebaut. Um bei einem eventuellen Störfall zukünftig schneller reagieren zu können, werden die Stadtbetriebe ein Chlorungsgerät anschaffen.

Die Situation mit dem Trinkwasser sorgte auch für Diskussionen in der Politik und der Bevölkerung. Einerseits wurde die Kommunikation zu Beginn kritisiert und andererseits auch der Umgang mit der Verunreinigung diskutiert. Auf berechtigte Kritik wurde eingegangen und es wurde versucht, so transparent wie möglich zu kommunizieren. Die Stadtbetriebe haben in der gesamten Zeit mit den besten Experten des Landes zusammengearbeitet und alle Entscheidungen im Einvernehmen und auf Rat von externen Fachleuten getroffen.

Die Kosten, die aufgrund der Chlorung des Trinkwassers, der Ursachenforschung und der Behebung der Verunreinigung entstanden sind, lassen sich noch nicht genau beziffern. Sie liegen aber im Bereich von 100.000 Euro, ohne eigene Leistungen. Der Imageverlust für das an sich ausgezeichnete Steyrer Trinkwasser ist natürlich nicht zu beziffern.

Für das Ungemach, das die Bevölkerung durch das Abkochgebot hatte, wird für das Jahr 2021 von der vom Land OÖ vorgesehenen Erhöhung der Wasserbezugs- und Kanalbenützungsgebühr abgesehen. Dadurch sparen die Steyrer*innen heuer immerhin mehr als 230.000 Euro.

Die Ursache für die Verkeimung konnte - trotz großem Aufwand - nicht gefunden werden. Fest steht nur, dass nicht die Quellen, die Hochbehälter oder das Leitungs-Netz der SBS der Ausgangspunkt der Verunreinigung waren. Die im Zuge der Kontrollen an den Wasserübergabestellen bei den Abnehmern gefundenen Schwachstellen wurden behoben.

Wenig erfreut über die für heute (26. Jän.) einberufene Pressekonferenz, zeigte sich Gemeinderätin Labg. Evelyn Kattnigg. „Es ist erstaunlich, dass bei dieser Pressekonferenz neben dem Geschäftsführer Mag. Hochgatterer und dem zuständigen Referenten Vizebürgermeister Ing. Markus Vogl nicht auch Vertreter der anderen Fraktionen aus dem Aufsichtsrat hier miteinbezogen werden. Immerhin war es die FPÖ, die dieses Thema mittels eines Antrages und einer aktuellen Stunde auch im Gemeinderat in breiter Form thematisiert hat.“ so Kattnigg (FPÖ) in einer Aussendung von heute (26. Jän.)