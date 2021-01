Newsblog

E-Biker verletzt 10-jähriges Mädchen schwer

LINZ-LAND. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 27. Jänner gegen 17:30 Uhr mit seinem E-Bike am Geh- und Radweg an der Marchtrenker Landesstraße Richtung Allhaming. Zur gleichen Zeit ging ein 10-jähriges Mädchen, ebenfalls aus dem Bezirk Linz-Land, ...

am Geh- und Radweg in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich der Dambachbrücke kam es zur Kolission, der E-Biker streifte das Mädchen.

Die 10-Jährige stürzte, wurde schwer verletzt und in Begleitung ihrer Eltern ins UKH Linz eingeliefert.