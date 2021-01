Newsblog

Schlangen­linien: Lenker mit 1,62 Pro­mille an­ge­hal­ten

LINZ-LAND. Wegen seiner auffälligen Fahrweise wurde ein 51-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Linz-Land am 29. Jänner gegen 20:20 Uhr in Neuhofen an der Krems angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,62 Promille ...

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.