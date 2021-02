Newsblog

61 Prozent wollen impfen gehen, weniger als 2 Prozent gehen spazieren

STEYR/WIEN/Ö. Während auch gestern (31. Jän.) wieder ein kleiner Teil der Bevölkerung am Spaziergang in Steyr - teils demonstrativ ohne Maske und Sicherheitsabstand - teilnahm, ist bereits der überwiegende Teil der Gesellschaft gewillt, der Pandemie mit der Impfung den Garaus zu machen …

Impfbereitschaft steigt bei Frauen, Generation 50+ und höher Gebildeten

Fest entschlossen zur Impfung zeigen sich 39%, eher entschlossen 22% der Befragten in der aktuellen Gallup-Umfrage vom 28. Jänner 2021. Rund ein Drittel schließt eine Corona-Impfung grundsätzlich oder eher aus. Anfang Dezember stimmte knapp die Hälfte der Bevölkerung (49%) einer Corona-Impfung zu, sollte sich der Impfstoff als sicher und wirksam erweisen.

Am höchsten ist die Impfbereitschaft bei Menschen über 50 Jahren (74% „ja, auf jeden Fall“ und „eher ja“) und Personen mit einer hohen formalen Bildung (75%). Männer stimmen nach wie vor häufiger als Frauen einer Impfung zu (66% vs. 56%).

„In den letzten Wochen konnten vor allem die Abwartenden für eine Impfung gewonnen werden, auch ein Teil der Skeptiker zeigt sich aufgeschlossener als zuvor. Bei den über 50-Jährigen und Frauen hat sich der Anteil der fest Entschlossenen verdoppelt (von 27% auf 53% und von 17% auf 35%). Zum ersten Mal spricht sich die Mehrheit der Frauen für eine Impfung aus (56% „ja, auf jeden Fall“ oder „eher ja“). Ein ebenfalls deutlicher Zuwachs ist bei den höher Gebildeten zu verzeichnen,“ kommentiert Gallup Institutsleiterin Andrea Fronaschütz.

"Spaziergänger" werden weniger

Die Bereitschaft zur Impfung in der Bevölkerung steigt derzeit also deutlich. Geht man davon aus, dass die Impfbereitschaft der Steyrerinnen und Steyrer im Bundesweiten durchschnitt liegt, so liegt die Zahl der Impfwilligen in Steyr derzeit bei über 20.000. Die Zahl der als Spaziergänger getarnten Demonstranten zeigte gestern eine klar rückläufige Tendenz, und liegt wohl derzeit bei ca. 600.

Die Landespolizeidirektion Wien, deren Vorgehen oftmals von den anderen Landesdirektionen übernommen wird, ist unterdessen dazu übergegangen, angemeldete Großdemonstrationen zu untersagen. Als Begründung gibt man an, dass

"Bei Großversammlungen mit bis zu mehreren tausend Teilnehmern ist zu klar, dass der verordnete Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Überdies haben die Erfahrungen der letzten Wochen gezeigt, dass weite Teile von Versammlungsteilnehmern das Gebot des Tragens eines eng anliegenden Mund- und Nasenschutzes schlichtweg ignorieren, sodass geradezu erwartbar ist, dass es bei diesen Versammlungen zu Gesetzwidrigkeiten in großem Ausmaß kommen wird."

"Die durch die Abhaltung von Großversammlungen herbeigeführte Weiterverbreitung des Virus und die damit entstehenden Gefahren für die Volksgesundheit können ebenso wenig hingenommen werden, wie die dadurch entstehenden Gefahren notwendiger weitergehender Beschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten."

Spaziergang ohne Zwischenfälle

Kam es in der Bundeshauptstadt zu Ausschreitungen, Festnahmen und mehr als 1800 Anzeigen, so verlief der Spaziergang in Steyr erneut ohne nennenswerte Zwischenfälle. Anzeigen wegen fehlenden Masken und Abstand, wurden aber auch gestern ausgesprochen.