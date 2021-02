Newsblog

40-jähriger Lenker bei Verkehrsunfall getötet

STEYR-LAND. Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 31. Jänner gegen 18:25 Uhr mit seinem Pkw auf der B115 von Losenstein kommend in Richtung Steyr. In der sogenannten Badkurve bei Straßenkilometer 35 kam er im Gemeindegebiet von Ternberg ...

auf die linke Straßenseite und fuhr auf eine Leitschiene auf. Der Pkw wurde in der Folge hochkatapultiert und touchierte mehrere Bäume, ehe er auf der Beifahrerseite liegen blieb. Dabei erlitt der Lenker tödliche Verletzungen, der Unfall blieb jedoch vorerst unbemerkt.

Ein Ehepaar aus Ternberg, welches ca. zehn Minuten später auf der unterhalb der Böschung vorbeiführenden Sportplatzstraße zu Fuß unterwegs war, entdeckte den Pkw im Wald und alarmierte die Einsatzkräfte.

Der Lenker konnte nur noch von der Feuerwehr geborgen werden.