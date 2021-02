Newsblog

Brand im Selchschrank

STEYR. Am Dienstag (2. Feb.) kurz vor Mittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Steyr zu einem Brand in die Schroffgasse in Steyr gerufen. Schon wenige Minuten nach der Alarmierung war das erste Tanklöschfahrzeug mit 6 Mann am Einsatzort. Ein Verschlag im Garten des Besitzers, stand im Vollbrand ...

das war bereits bei der Zufahrt gut zu sehen. Der Brand rasch abgelöscht werden, schon nach ca. 20 Minuten wurde durch den Offizier vom Dienst „Brand aus“ gemeldet. Es stellte heraus, dass der abgebrannte Verschlag als Selchschrank verwendet wurde. Der Besitzer nahm's mit Fassung und bedankte sich bei den Florianis für die rasche Hilfe.

Die Löschzüge 1 (Innere Stadt), 4 Christkindl und 5 Münichholz der FF Steyr waren mit 33 Mann und 7 Fahrzeugen im Einsatz.