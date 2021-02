Newsblog

Keine Test­pflicht bei Phy­sio­thera­pie-Ter­minen

STEYR. Die neuen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, welche am 1. Februar von der Bundesregierung verkündet wurden, sorgen für Verunsicherung bei Patienten die Physiotherapeutische Behandlungen in Anspruch nehmen. Die Anordnung zur Testpflicht 48h vor einem Besuch bei Körpernahen Dienstleistern (z. B. FriseurInnen, Massageinstitute, etc.) wird dabei offensichtlich fehlinterpretiert ...

"Seit Anfang der Woche häufen sich die Anfragen von Patienten, ob ab 8. Februar eine Verpflichtung zur Testung vor einem physiotherapeutischem Behandlungstermin besteht?", so Karl Landa von Physio Aktiv. "Da alle niedergelassenen Steyrer KollegInnen und zahlreiche Patienten davon betroffen sind, ist es uns wichtig diesen Irrtum aufzuklären. Wir haben deshalb bei Physio Austria, dem Fachverband der österreichischen Physiotherapeuten angefragt und folgende Stellungnahme erhalten":

"PatientInnen müssen derzeit keinen negativen Covid-19-Test vorweisen können, um Gesundheitsdienstleistungen (Physiotherapie, ärztliche Behandlung) in Anspruch nehmen zu dürfen. Sie müssen jedoch sehr wohl eine FFP2-Maske tragen. Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich ausdrücklich nicht um Handel oder gewerbliche Dienstleistungen, sondern um Gesundheitsdienstleistungen, die gemäß §5 vom Betretungsverbot ausgenommen sind." Stand 3.Februar 2021

Es besteht also dezidiert keine Verpflichtung einen negativen Covid-19-Test vorzuweisen. PhysiotherapeutInnen sind jedoch verplichtet sich selbst wöchentlich einem Corona-Test in einer offiziellen Testeinrichtung zu unterziehen. Die bis dato gültigen Corona-Richtlinien sind selbstverständlich weiterhin in Kraft:

Verpflichtendes Tragen einer FFP2-Maske - auch während der Behandlung

2m Mindestabstand im Wartebereich bzw. in Begegnungszonen in der Praxis

Händedesinfektion beim Betreten und Verlassen der Praxis

Flächendesinfektion und Belüftung des Behandlungsbereiches nach jeder Behandlung

Achten Sie auf Atemhygiene! Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem Taschentuch bedeckt und entsorgen Sie dieses sofort.

Wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten erkrankt zu sein, bleiben Sie zu Hause und wählen Sie bitte 1450

Außerdem wird empfohlen, Ersttermine telefonisch und nicht persönlich vorort zu vereinbaren. Gruppen, Training und beispielsweise Yoga sind bedauerlicherweise auch weiterhin untersagt, Hausbesuche erfreulicherweise jedoch weiterhin erlaubt.