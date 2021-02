Newsblog

Vom Klassenzimmer zum Lernbüro

STEYR. An der Ganztagsschule Ennsleite nutzen zwei Lehrerinnen die Krise als Chance und verwandeln ein herkömmliches Klassenzimmer in ein Lernbüro. Modernes, selbstbestimmtes Lernen wird so ermöglicht ...

“Ich bin begeistert, wie gut die Kinder das Lernbüro annehmen. Die Kinder können sich nun bei ihrer Arbeit viel besser konzentrieren,“ so Sabine Schörkhuber, Klassenvorstand der 3A der GTS Ennsleite, begeistert.

Die Idee dazu hatte Katharina Werner, Deutschlehrerin der Klasse und Alumna von Teach For Austria, einer Organisation, die Quereinsteiger an Schulen bringt. “Durch eine Fortbildung bin ich auf die Idee der Lernbüros gestoßen und wollte das unbedingt umsetzen. Der neuerliche Lockdown war der perfekte Zeitpunkt für einen Probelauf”, so Werner. Lernbüros sind an moderne Großraumbüros angelehnt. Jedes Kind erhält seine Nische, in der es selbstbestimmt seinen Aufgaben im eigenen Tempo nachkommen kann. Für Team- oder Gruppenarbeiten wurde in der Mitte eine Lerninsel eingerichtet. Möchte die Lehrerin einen Input für die ganze Klasse liefern werden die Sessel einfach umgedreht.

“Es ist der erste Schritt zu einer neuen Art von Schule”, meint Monika Freimund, Direktorin der GTS, stolz. Sie unterstützt das Projekt und möchte damit auch für Anmeldungen an ihrer Schule werben. Eine Anmeldung ist nach den Semesterferien in der Schule nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.