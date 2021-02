Newsblog

18-Jähriger rast mit 159 km/h zum Online-Unterricht

STEYR-LAND. Am Nachmittag des 5. Februar wurden in Kleinreifling an der B115 (Eisenbundesstraße) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei konnte gegen 16:15 Uhr ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h ...

anstelle der außerhalb des Ortsgebietes erlaubten 100 km/h gemessen werden.

Der Probeführerscheinbesitzer gab an, dass er es eilig gehabt hätte, um rechtzeitig zum Online-Unterricht nach Hause zu kommen.