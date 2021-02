Newsblog

11 Per­so­nen ohne Auf­ent­halts­ge­nehmigung fest­genommen

STEYR-LAND/OÖ. Eine Streife der Polizei Neuhofen kontrollierte am 9. Februar gegen 4:30 Uhr am Parkplatz eines Supermarktes in Neuhofen einen Lkw-Lenker und dessen Bruder, die darin schliefen. Dabei stellte sich heraus, dass sich er und sein Bruder illegal in Österreich aufhalten ...

Deshalb wurden sie festgenommen und der Fremdenpolizei Wels übergeben. Durch Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Genannten im Bezirk Linz-Land in einem Gasthaus Unterkunft bezogen hatten. Die Polizei Neuhofen und die Fremdenpolizei in Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei führten aufgrund dessen Kontrollen in dem Gasthaus durch.

Dabei konnten insgesamt neun illegale Personen kontrolliert und folglich festgenommen werden. Unter anderem bestanden offene Aufenthaltsermittlungen und Festnahmeanordnungen gegen die Männer.