FF Behamberg musste fünf Fahrzeuge bergen

BEHAMBERG. Nach den Schneefällen in der Nacht auf Donnerstag (11. Feb) kam es heute früh entlang der Poststraße in Behamberg zu gleich fünf Fahrzeugbergungen. Die erste Alarmierung für die Feuerwehr Behamberg lautete "PKW im Graben". Am Einsatzort eingetroffen ...

wurde das Fahrzeug gesichert und die Straße abgesperrt. Mittels Seilwinde des Tanklöschfahrzeuges konnte das Fahrzeug aus seiner misslichen Lage befreit werden und seine Fahrt fortsetzen.

Währenddessen blieb ein weiteres Fahrzeug auf der Poststraße hängen. Dieses wurde durch die Mannschaft des Löschfahrzeugs befreit und konnte unbeschadet nach Hause geschleppt werden. Kurz darauf kam ein weiteres Fahrzeug ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Nachdem der Einsatz abgearbeitet war teilte den Florianis ein vorbeikommendes Räumfahrzeug mit, dass weiter unten auf der Straße ein weiteres Auto in den Graben gerutscht war. Also machten sich die Feuerwehrmänner auf den Weg und noch bevor sie am neuen Einsatzort ankamen, trafen wir ein weiteres Fahrzeug an, das die Fahrt aus eigner Kraft nicht mehr fortsetzen konnte.

Die Mannschaften von beiden Feuerwehrfahrzeugen halfen beim Anlegen von Schneeketten, um eine Weiterfahrt zu ermöglichen. Abschließend konnte der letzte Einsatz abgearbeitet werden. Der Klein-LKW, der in den Graben gerutscht war, wurde von der Feuerwehr gesichert und die komplette Poststraße wurde erneut für die Bergung gesperrt. Mittels Seilwinde des Tanklöschfarzeuges und durch eine zusätzliche Sicherung über das Löschfahrzeug wurde das Fahrzeug auf die Straße gezogen und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Die FF Behamberg rückte nach über drei Stunden wieder ins Feuerwehrhaus ein und stellten die Einsatzbereitschaft wieder her. Bei keinem der Unfälle kamen Personen zu Schaden.