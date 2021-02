Newsblog

RohrMax: Bei Kanalproblemen im Wohnbereich täglich 24h erreichbar!

STEYR. Mit 40-jähriger Erfahrung, umfassendem Know How und technischen Möglichkeiten, tritt RohrMax seit Jänner dieses Jahres auch in Steyr auf. Auch private Haushalte erhalten rasch und unbürokratisch Hilfe, denn RohrMax ist überall zu Hause. Insbesondere Verstopfungsbehebungen im Wohnbereich ...

und viele weitere Leistungen gehören zu den Kernkompetenzen von RohrMax. Jetzt auch in Steyr jederzeit über die 24/7-Hotline: 07252/25033 erreichbar, also 24 Stunden täglich, 7 Tage in der Woche!

Mit einer umfangreichen Leistungsübersicht, wie Reinigung aller Abwasserrohre bis zur Kanalisation, Reinigung aller Abläufe, egal ob Dach, Bad oder Küche, Reinigung von Bodenabläufen wie z.B. in Waschküchen, sowie das Entfernen von Kalk- und Betonablagerungen, Neubauspülungen und die Behebung von Verstopfungsschäden, durch unser speziell geschultes Personal steht RohrMax als verlässlicher Partner immer an ihrer Seite.

Nützen Sie die das Know How von RohrMax in Steyr, dank des neuen Standortes in der Haratzmüllerstraße: „RohrMax ist seit Anfang des Jahres in Steyr vor Ort und wir können das Know How samt technischem Equipment und den Facharbeitern liefern, um das Problem schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. Sie erreichen uns jederzeit unter 07252/25033, wir helfen gerne weiter“, sagt Markus Grünmüller, der Ansprechpartner von RohrMax in Steyr.

Alle Infos über RohrMax – dem Spezialisten bei Kanalproblemen – finden Sie auch auf: www.rohrmax.at .