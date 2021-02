Newsblog

Lkw-Lenker verließ sich auf Navi und löste dreistündige Bergungs­aktion aus

TERNBERG. Weil sich ein LKW-Lenker auf sein Navigationsgerät verlassen hatte, musste die Freiwillige Feuerwehr Ternberg am Montag (15. Feb.) zu einer mehrstündigen Bergungsaktion ausrücken. Der Routenplaner führte den Fahrer samt Tanklastwagen nicht ans gewünschte Ziel, ...

sondern in eine steile Sackgasse am Ennsweg. Das anschließende Wendemanöver scheiterte und der LKW-Lenker blieb mit seinem Fahrzeug in einem Feld stecken. Nachdem der Fahrer seine aussichtslose Lage erkannte, alarmierte er die Feuerwehr.

Kurz vor 13 Uhr rückten 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ternberg aus, um den festgefahrenen LKW aus dem Dreck zu ziehen. Mithilfe der Einbauseilwinde des Löschfahrzeuges wurde das Fahrzeug auf die Straße gezogen und konnte gleich danach die Fahrt fortsetzen.

Die FF Ternberg war mit 16 Florianis und zwei Fahrzeugen drei Stunden im Einsatz.