Erdbebenhilfe: Ein Haus aus Behamberg für Familie in Kroatien

STEYR. Ein schweres Erdbeben hat Ende Dezember in Kroatien viele schwer getroffen. „Nun stehen unzählige Menschen und ihre Familien vor den Trümmern ihrer Existenz“, so Steyrs Vizebürgermeister Markus Vogl ...

Er und Petra Wimmer aus Wels übernehmen nun die Transportkosten, um einer durch das Beben obdachlos gewordenen Familie die Errichtung eines neuen Fertigteil-Hauses zu ermöglichen. Am 17. Februar startete die Überstellung nach Kroatien.

Obmann Drago Bakovic und der Verein „DPH - Drustvo Prijatelja Hajduka Steyr-Linz“, der zur kroatischen Gemeinschaft in Oberösterreich unter dem Vorsitz von Mato Simunovic zählt, hatten sich zusammengetan, und dieses Projekt gestartet. Geld- und Materialspenden wurden gesammelt. Die einzelnen Baukomponenten stellte das Behamberger Holzbauunternehmen Fuchshuber her, das sich am Gelingen dieser Hilfsaktion mitwirkte.

Das Erdbeben hatte die Region um die Städte Petrinja, Sisak und Glina schwer getroffen. Das Haus erhält nun eine mehrköpfige Familie aus Petrinja. „Wir haben uns sofort entschlossen, diese besondere Aktion zu unterstützen und die Transportkosten zu übernehmen“, so Markus Vogl. Petra Wimmer: „Durch die Erdbebenkatastrophe in Kroatien sind viele Menschen unverschuldet in Not geraten. Mit wertvollen Hilfsaktionen wie dieser kann direkt vor Ort geholfen und Familien wieder eine Zukunftsperspektive gegeben werden.“ Beide sind beeindruckt vom tatkräftigen Engagement aller Beteiligten.

Markus Vogl und Petra Wimmer sind in ihrer jeweiligen Heimatstadt die SPÖ-Kandidaten fürs Bürgermeisteramt bei den Wahlen im heurigen Herbst.

Foto © privat

