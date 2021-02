Newsblog

Pkw blieb nach Unfall auf Bei­fahrer­seite liegen

ERNSTHOFEN. Eine Autolenkerin verlor am Mittwoch Nachmittag (24.Feb.) in Altenrath (Gem. Ernsthofen) die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete in einem Feld. Der Wagen kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Feuerwehr Ernsthofen wurde um 15:34 Uhr zur Bergung alarmiert ...

Das Fahrzeug wurde mittels Seilwinde des Hilfslöschfahrzeug 3 (HLF 3) aufgestellt und anschließend aus dem Acker gezogen. Durch die zufällig vorbeifahrenden Kräfte des Roten Kreuz wurde ein Check bei der verunfallten Frau durchgeführt. Außer ein paar blauen Flecken, war der Dame nichts passiert.

Die Feuerwehr Ernsthofen war mit sieben Mann und drei Fahrzeugen knapp zwei Stunden im Einsatz.