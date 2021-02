Newsblog

Blind dem Navi gefolgt: mehr­stündige LKW-Bergung in Neuzeug

NEUZEUG. In den Nachmittagsstunden des 26. Februars wurde der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr telefonisch zu einer LKW Bergung in Neuzeug/Sierninghofen alarmiert. Der Lenker eines Sattelschleppers war blind seinem Navi gefolgt ...

In der Nähe des Hauses Enzengarnstraße 4, kam das Gespann schließlich zum Stillstand. Bei dem Versuch zurück zu schieben, kam er mit dem Aufleger über das Bankett und blieb in gefährlicher Schräglage hängen. Da sich die Einsatzstelle im Pflichtbereich der Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen befand, wurde bereits bei der Anfahrt Pflichtbereichskommandant ABI Ing. Markus Hofstödter telefonisch alarmiert. Das Kranfahrzeug wurde vor der Zugmaschine platziert, entsprechend unterbaut und aufgebaut. Mittels Felgenanschlagmittel wurde an den 4 Rädern der Zugmaschine angeschlagen und diese mit dem Kran wieder auf die befestigte Straße gehoben.

Soweit so gut. Das schwierigste stand noch bevor, in der Abenddämmerung das Sattelkraftfahrzeug wieder retour auf die nächst größere Straße zu schieben. Nach gut drei Stunden Einsatz konnte der Lenker unbeschadet mit seinem Fahrzeug die Fahrt fortsetzten und seine Ladung in einem Steyrer Großbetrieb abladen.