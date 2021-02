Newsblog

Feuerwehr Ernsthofen übernahm neues Fahrzeug

ERNSTHOFEN. Am Donnerstag, 18. Feb., wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Ernsthofen das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 2) in Empfang genommen. Es ersetzt ein seit 1989 in Dienst befindliche Tanklöschfahrzeug, das 32 Jahre lang wertvolle Dienste geleistet hat ...

und wurde nun an eine Feuerwehr in Ungarn weiterverkauft. In den kommenden Wochen wird in virtuellen Schulungen das Fahrzeug besprochen und wenn es die Situation zulässt, in Kleinstgruppen ein intensives Training für die Maschinisten und die Mitglieder der Feuerwehr Ernsthofen begonnen, um in kürzester Zeit die sichere Handhabung der neuen Ausrüstung zu gewährleisten.

Infos und Daten: