RohrMax gibt Einblicke ins Kanal-TV

STEYR. Dank besonderer Technologien können auch große Probleme schnellstmöglich behoben werden. RohrMax bringt mit dem Kanal-TV und der aufgrabungsfreien Rohr- u. Kanalsanierung jetzt auch in Steyr bestmögliche Lösungen. Für die Kunden ergeben sich viele Vorteileund machen auch eine Sanierung, schnell, sauber und vor allem günstig möglich ...

Zur umfangreichen Leistungspalette von RohrMax gehört auch das Kanal-TV, wo Live-Bilder direkt in die RohrMax Fahrzeuge übertragen werden und dann die Ergebnisse durch Spezialisten analysiert und bearbeitet werden. Die Bilder aus dem „Innenleben der Rohre“ geben Aussagekraft über den Zustand und auch über etwaige Beschädigungen: „So können wir uns schnell ein aussagekräftiges Bild machen und feststellen, ob eine Sanierung notwendig wird. Das RohrMax TV-Protokoll liefert uns die Planskizze, die Bilder mit Erläuterungen und Lage, sowie den Datenträger mit den Untersuchungsergebnissen“, erklärt Markus Grünmüller von RohrMax Steyr die fast unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten des Kanal-TV.

Auch in der Prävention wird gerne auf das Kanal-TV gesetzt, nämlich im Rahmen von Kontrolluntersuchungen zur Vorbeugung gegen Verstopfungsschäden. Sollte jedoch eine Sanierung unmittelbar bevorstehen, so hat RohrMax dank der aufgrabungsfreien Rohr- und Kanalsanierung eine perfekte Lösung für das anstehende Problem: „Mit der RohrMax Inlinersanierung bieten wir eine kostengünstige und rasche Sanierung, welche oft umfangreiche Auf- und Ausgrabungen erspart“, erzählt Grünmüller, der damit auch in Steyr einen universellen Einsatz anbieten kann. Der Inliner kann in allen Abwasserleitungen und Rohren, wie z.B. auch in Haus- und Grundleitungen, Fallsträngen, Entwässerungsleitungen, etc. eingebracht werden.

Sichern Sie sich die Vorteile des Kanal-TV und der RohrMax Inlinersanierung, ihr Ansprechpartner von RohrMax in Steyr: Markus Grünmüller unterstützt sie gerne.

RohrMax ist für Sie täglich, 24 Stunden erreichbar und das 365 Tage im Jahr unter: 07252/25033 .

Alle Infos über RohrMax – dem Spezialisten bei Kanalproblemen – finden Sie auch auf: www.rohrmax.at .