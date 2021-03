Newsblog

Spatenstich für Doppelhäuser in der Gründbergsiedlung

STEYR/SIERNING. Bei herrlichem Wetter wurde am Mittwoch (3. März) der Baubeginn für das Projekt Falkenweg-Doppelhäuser in der Gründbergsiedlung gestartet. Der Bürgermeister der Gemeinde Sierning Manfred Kalchmair, ...

... Bauherr Stefan Freimann, Mag. Gerald Ruttensteiner (Raiffensbank Steyr) Architekt Gernot Hertl, Baumeister u. gerichtlich beeideter Bausachverständiger Ing. Karl Klinglmayr u.a. nahmen unter Einhaltung der Corona Sicherheitsmaßnahmen in der Gründbergsiedlung teil, um mit dem symbolischen Akt des Spatenstiches ein erfolgreiches neues Wohnprojekt auf die Reise zu schicken. Nachdem bereits 70% der Wohneinheiten im Vorfeld verkauft wurden, konnten die zukünftigen Besitzer die Veranstaltung bereits für ein erstes Kennenlernen nutzen.



ARCHITEKTEN-DOPPELHÄUSER MIT PRIVATSPÄHRE

Die ruhige und sonnige Lage in der Gründbergsiedlung bietet speziell für Familien ein sehr schönes Umfeld. Durch die versetzte Anordnung der Doppelhäuser, gelang es dem preisgekrönten Architekt Gernot Hertl, Wohnraum mit viel Rücksicht auf die Privatsphäre zu schaffen. Besonders hervorzuheben, ist die bereits im Kaufpreis enthaltene, hochwertige Ausstattung. Die Doppelhäuser werden unter anderem mit einer lärmgeschützten Luftwärmepumpe, großzügige Glasflächen, elektrischen Raffstores und einer Doppelgarage ausgestattet sein.

Umgesetzt wird das Großprojekt durch das regionale Bauunternehmen QualiBau aus Steyr.



11 von 16 Wohneinheiten bereits verkauft

Nach öffentlicher Ausschreibung des Projektes konnten bereits nach kurzer Zeit 70% der Wohneinheiten verkauft werden. 5 Wohneinheiten sind noch verfügbar.



DAS NEUPROJEKT IM ÜBERBLICK

+ Fixpreis (inkl. aller Aufschließungs- und Anschlussgebühren)

+ SCHLÜSSELFERTIG (inkl. Türen, Böden, Bad, Garten, Zaun und Außenanlagen)

+ inklusive Dusche und Wanne + 2 WC (EG + OG)

+ inklusive LAN-, SAT-TV- und Festnetzanschluss in allen Aufenthaltsräumen

+ inklusive elektrische Raffstores

+ ca. 104 bis 110 m² Wohnfläche

+ inklusive DOPPELGARAGE + separatem Abstellraum

+ inklusive Gartenschuppen

+ Grundstück im Kaufpreis inkludiert

+ Ziegelmassivbauweise

+ Niedrigenergiehaus mit Luftwärmepumpe

+ PROVISIONSFREI für den Käufer EUR 359.800



Anita Celik –Remax Alpha Steyr

Anita Celik ist eine der führenden Immobilien-Expertinnen, wenn es um die Vermittlung von Immobilien in Steyr und Umgebung geht. Mit ihrer langjährigen Erfahrung, steht Anita Celik für Qualität und hochwertige Immobilien.



Falls Sie Fragen zum Projekt haben, nehmen Sie bitte direkt Kontakt auf:

Anita Celik 0664, 58 94 267 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

RE/MAX Alpha, Berggasse 50 4400 Steyr

www.remax-alpha.at

