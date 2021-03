Newsblog

Schnee­be­deck­te Forst­straße wurde Fahrer zum Ver­häng­nis

LOSENSTEIN. Am Samstag (6. März) wurde die Feuerwehr Losenstein gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr Reichraming um kurz nach 10 Uhr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Am Treffpunkt beim Feuerwehrhaus in Losenstein wurde eine kurze Einsatzbesprechung ...

durchgeführt. Gemeinsam sind die beiden Feuerwehren dann zum Einsatzort aufgebrochen, wo sie einen Pkw in prekärer Lage vorfanden. Der Lenker war mit seinem Fahrzeug vor der schneebedeckten Straße abgekommen und beifahrerseitig über eine Böschung gerutscht.

Die Feuerwehr barg das Fahrzeug mit zwei Seilwinden, der Lenker konnte die Fahrt fortsetzen.

Nach ca. drei Stunden war der Einsatz beendet.