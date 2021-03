Newsblog

Moped­lenker und Beifahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

STEYR-LAND. Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 7. März gegen 11 Uhr mit seinem Pkw auf dem Güterweg "Zur Luft 1" in Garsten in Richtung Kreuzung mit der Lahrndorfer Straße. Er hielt beim Verkehrszeichen "Vorrang geben" an und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein ...

Dabei stieß er mit einem in Richtung Ternberg fahrenden Moped, gelenkt von einem 16-Jährigen aus Steyr, zusammen.

Der Mopedlenker kam zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sein am Sozius mitfahrender Zwillingsbruder wurde leicht verletzt. Beide wurden ins Klinikum Steyr eingeliefert. Der 74-Jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt.