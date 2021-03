Newsblog

Bach durch Heizöl verun­reinigt

ERNSTHOFEN. Zu einem aufwendigen Schadstoffeinsatz wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ybbsitz, Ernsthofen und Amstetten am Sonntag (7. März) kurz vor 13 Uhr alarmiert. Nach Abbrucharbeiten floss eine unbekannte Menge an Heizöl aus einem Tank in das Kanalnetz und anschließend ...

in den nahegelegenen Bach. Umgehend wurde von der Feuerwehr Ybbsitz eine Ölsperre errichtet. Zur Unterstützung wurden die Schadstoffspezialisten Florianisaus Ernsthofen und Amstetten nachalarmiert. Mittels Schlauchquetschpumpe und Skimmer wurde das Oberflächengemisch gebunden, abgesaugt und fachgerecht entsorgt.

Um ca. 18:00 Uhr war der Einsatz beendet, eine Ölsperre verbleibt noch einige Tage vor Ort. Die Feuerwehr Ernsthofen war mit sieben Mann und zwei Fahrzeugen ca. vier Stunden im Einsatz.