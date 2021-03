Newsblog

Impf­angebot in Ober­öster­reich nimmt Fahrt auf

OÖ. In dieser Woche werden rund 39.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher eine erste Schutzimpfung erhalten. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen entspricht das einer Verdoppelung. Möglich machte dies u. a. eine zusätzliche Lieferung von BioNTech/Pfizer ...

Damit kann Oberösterreich in Kürze auch alle Über-79-jährigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich registriert haben, zu einem Impftermin einladen.

Klares Ziel in Oberösterreich ist es, die Risikogruppe der Älteren besonders rasch zu impfen. Oberösterreich liegt hier im bundesweiten Spitzenfeld: 75 % der Ü-85-Jährigen haben in Oberösterreich bereits eine (Teil-) Impfung erhalten und sind damit besser vor einer Erkrankung geschützt.

Bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten starten in dieser Woche die Impfungen der Hochrisikopatientinnen und -patienten sowie deren Angehöriger. Fortgesetzt werden die Impfungen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung sowie in Alten- und Pflegeheimen und Rettungsdiensten. Am 5. März wurde der Impfstoff von Astra Zeneca auch für die Gruppe der Über-65-Jährigen zugelassen, was vor allem die Organisation der Impfungen erleichtert.

Infos und Registrierung zu Impfung auf www.ooe-impft.at