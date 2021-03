Newsblog

Jurist: Quaran­täne für Ge­impf­te teils ver­fassungs­widrig

OÖ. Auch Menschen die bereits eine Coronavirus-Schutzimpfung erhalten haben, müssen lt. derzeitiger Gesetzeslage in Quarantäne, falls sie mit einem Coronavirus-Infizierten in Kontakt waren. Diesen Umstand kritisiert der Verfassungsjurist Mathis Fister von der Linzer Johannes Kepler Universität scharf: ...

„Ich sehe dafür keine rechtfertigende Grundlage mehr, einen Geimpften noch in Quarantäne zu schicken. Die Quarantäne knüpft ja gerade daran an, dass man mit Covid-19 infiziert ist und zur Gefahr für andere Personen werden kann. Und das fällt bei den Geimpften völlig weg.“, so Fister.

Stapelweise Fälle am VfGH, aber kein Eilverfahren

Das Gesundheitsministerium informiert, dass es noch zu wenig Studien gäbe. Es gelten deshalb weiterhin alle Einschränkungen auch für Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, wieder genesen sind und nachgeweislich Antikörper haben. Bereits jetzt läge beim Verfassungsgerichtshof offenbar ein ganzer Stapel von Fällen. Entschieden wird dort aber nur vierteljährlich, Eilverfahren sind nich vorgesehen.

Quelle: ooe.orf.at