Hohe Auszeichnung für Baumeister Ing. Stephan Mayr

STEYR. Baumeister Ing. Stephan Mayr von der gleichnamigen Steyrer Baufirma durfte die Große Florian-Ehrenmedaille in Bronze des Oö. Landes-Feuerwehrverband entgegennehmen. Im Freien und unter Einhaltung der geltenden COVID-19-Maßnahmen ...

... konnte das Bezirks-Feuerwehrkommando Steyr-Stadt kürzlich eine hochrangige Unternehmens-Auszeichnung an die Firma Mayr Bau übergeben.



Im Rahmen der Fertigstellung des Bauabschnittes 1 beim Technischen Zug, wo u.a. auch Stützpunktgeräte des Katastrophenschutzes gelagert sind, wollte man einen besonderen Dank für die Unterstützung bei den Bauarbeiten, konkret mit der Kostenübernahme der Bodenplatte aussprechen.



Baumeister Ing. Stephan Mayr von der gleichnamigen Baufirma durfte die große Florian-Ehrenmedaille in Bronze des Oö. LFV für die besondere Unterstützung des Feuerwehrwesens im Bezirk Steyr-Stadt übernehmen.



Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Steyr unter Bezirks-Feuerwehrkommandant OBR Gerhard Praxmarer bedankt sich für die Unterstützung, welche in dieser sehr schwierigen Zeit nicht alltäglich und selbstverständlich ist.