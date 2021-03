Newsblog

Heroin finanziert: 35-jähriger Steyrer gesteht 11 Einbrüche

STEYR. Ein 35-jähriger Mann aus Steyr wird beschuldigt, in der Zeit zwischen 19. Februar und 2. März 2021 insgesamt elf Einbrüche in verschiedene Geschäfte und Firmen in Steyr begangen zu haben. Der Mann wurde am 2. März nach der Begehung von zwei Einbrüchen auf frischer Tat ...

betreten und festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten ihm die anderen Taten nachgewiesen werden. Während die erlangte Beute sehr gering ist entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der Beschuldigte zeigte sich bei seiner Einvernahme umfassend geständig, als Motiv nannte er die Finanzierung seiner Heroinsucht. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Steyr eingeliefert.