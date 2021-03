Newsblog

Lotto-Betrug am Telefon

STEYR-LAND.Eine unbekannte Frau trat Anfang November 2020 mit einem 63-jährigen Mann aus dem Bezirk Steyr-Land in telefonischen Kontakt. Sie gab sich als Mitarbeiterin einer Lotto-Firma aus der Schweiz aus und überredete ihn zur Teilnahme am Lotto mit einem monatlichen Beitrag ...

Am 10. März 2021 gab ihm die Frau telefonisch bekannt, dass er im Lotto gewonnen habe und dies per Mail bestätigen sollte. Am Tag darauf erhielt der 63-Jährige einen Anruf von einem anderen Mitarbeiter der Firma, der ihm mitteilte, dass die Gewinnauszahlung vorbereitet sei und diese am Wohnsitz des 63-Jährigen in bar erfolgen wird. Er müsse jedoch für die Geldtransportfirma die Kosten übernehmen, die in der Kryptowährung "Bitcoins" zu entrichtet wären.

Danach rief der Mitarbeiter erneut an, gab die Geldkoffernummer bekannt und der 63-Jährige musste die Bitcoin-Codes durchgeben. Danach folgten noch einige Anrufe von verschiedenen anderen Mitarbeitern der Firma mit unterschiedlichen Mitteilungen, zum Beispiel dass der Gewinn noch höher ausgefallen sei. Da das Opfer nicht mehr auf weitere Geldforderungen reagierte, wurde der Ton eines Mitarbeiters frecher.

Der 63-Jährige brach dann den Kontakt ab und erstattete Anzeige.