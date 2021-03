Newsblog

Feuerwehr rettet Kalb aus Hack­schnitzel­bunker

BEHAMBERG. Am Sonntag (14. März) wurde die Feuerwehr Wachtberg von einem ortsansässigen Landwirt informiert, dass eines seiner Jungrinder in einen Hackschnitzelbunker gefallen sei. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass das junge Tier in einen cirka sechs Meter tiefen Schacht ...

im Hackschnitzelbunker gefallen, aber offensichtlich wohlauf war. Die Schwierigkeit bei diesem Einsatz bestand darin zu verhindern, dass die überhängenden Hackschnitzel in den Bunker fallen und das Tier verschütten. Es wurde entschieden, einen Teil der Hackschnitzel mit dem Bagger zu entfernen, um möglichst nahe an die Öffnung heranzukommen.

Anschließend wurde eine Umlenkrolle am Baggerarm befestigt und das Tier wurde mittels Rettungsleine, Gurten und Muskelkraft aus der Grube geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg war 1,5 Stunden im Einsatz.