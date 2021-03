Newsblog

Feuerwehr rettet Katze aus Abwasserrohr

ERNSTHOFEN. Am 17. März wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ernsthofen zu einer Tierrettung alarmiert. Vielleicht war es ja eine klassische "Tom und Jerry Geschichte". Nur dass Tom im Ernsthofener Fall ein Stubentiger war und die Maus, so es sie denn gegeben haben sollte, über alle Berge ist ...

Tom zog, wie immer in diesen Geschichten, den Kürzeren. Von "dickem Ende" mag man gar nicht sprechen, denn die Katze, rank und schlank wie sich das für eine echte Hauskatze gehört, steckte am Ende in einem Abwasserrohr fest. Es war den Künsten der Ernsthofner Feuerwehr zu verdanken, dass die Katze nach Stunden dort wieder herauskam.

Mithilfe eines Endoskopes konnte die Katze lokalisiert und durch Entfernen eines Rohrknies befreit werden. Nach rund eineinhalbstündigem Einsatz konnten die Besitzer der Katze wieder in die Arme nehmen. Anscheinend unverletzt, jedoch ziemlich hungrig begab sich der Stubentiger nach einer kurzen Streicheleinheit an den reichlich gefüllten Futternapf. Die FF Ernsthofen war mit 4 Mann eineinhalbstunden im Einsatz.