Newsblog

RohrMax-Spezialisten sanieren Rohre ohne Grab­ungs­ar­bei­ten

STEYR. Gibt es Probleme mit verstopften Rohren, denkt man oftmals an aufwendiges Aufstemmen, umfangreiche Auf- oder Ausgrabungen und natürlich dann wieder das Zumachen nach Behebung des Problems und dem Tauschen des defekten Rohrs. RohrMax setzt mit der Inliner-Sanierung neue Maßstäbe und bietet jetzt diese speziellen Lösungen auch für Kunden in Steyr an …

Dank modernster Technologien können die Spezialisten von RohrMax jetzt dem Kunden eine schnellere, saubere und vor allem kostengünstigere Lösung anbieten, wie Markus Grünmüller von RohrMax Steyr weiß: „Wir müssen bei Anwendung der Inliner- Sanierung keine Auf- und Ausgrabungen mehr machen und somit entfallen auch etwaiger Baulärm, Baustaub oder Schutt. Dazu ist das Material gesundheitlich unbedenklich und trinkwassertauglich“.

Welche Technik steht dahinter?

Modernste Technologien, von Profis eingesetzt für höchste Qualität im Bereich der Rohrreinigungs- und Kanalsanierug: das Inliner-System. Es handelt sich um eine Schlauchliner-Sanierungsverfahren (Rohr-in-Rohr Sanierung) für die grabungsfreie Sanierung von Abwasserleitungen im Hausanschlussbereich.

Ein flexibler Schlauchliner (Nadelfilzschlauch) wird mit dem Zweikomponenten- Epoxidharzsystem imprägniert und vom Schacht, von der Revisionsöffnung, von Kopflöchern oder von Dachabläufen ins defekte Rohr installiert. Nach Aushärtung entsteht ein neues Rohr. Durch die Inliner-Sanierung können Schäden an Rohren wie z.B. Scherbenbruch, Wurzeleinwuchs, etc. kostengünstig und zeiteffizient behoben werden - dazu wird auch die Fließleistung in den sanierten Kanälen verbessert.

Diese neue Technik bringt eine Reihe von Vorteilen und steht ab sofort auch für die Kunden von RohrMax Steyr bereit. Vertrauen auch Sie auf die Spezialisten von RohrMax und lassen Sie sich von Experten beraten. Ihr Ansprechpartner von RohrMax in Steyr: Markus Grünmüller unterstützt sie gerne bei Ihren Anliegen.

RohrMax ist für Sie telefonisch 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr unter 07252/25033 erreichbar.

Alle Infos über RohrMax – dem Spezialisten bei Kanalproblemen – finden Sie auch auf: www.rohrmax.at .