LKW versank im Dreck

STEYR. Am Freitagabend (19. März) wurde der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr zu einer LKW-Bergung in die Kegelprielstraße in Steyr alarmiert. Ein LKW eines Speditionsunternehmens war nach einem Ausweichmanöver auf das in Fahrtrichtung linke Bankett gekommen ...

Durch das anhaltende nasse Wetter versank der LKW mit dem linken Vorder- und dem linken Hinterrad und blieb in gefährlicher Schieflage stecken. Aufgrund der exponierten Lage und der schmalen Straße wurden die Zufahrtswege für die anrückenden Fahrzeuge des Technischen Zuges geteilt. KDO 3 (Kommandofahrzeug) mit OVD (Offizier vom Dienst) und das SRF (Scheres Rüstfahrzeug) fuhren über die schmale Steyrecker Straße die Einsatzstelle an.

An der Einsatzstelle angekommen wurde der LKW umgehend mittels Einbauseilwinde des Schweren Rüstfahrzeuges gegen weiteres Abrutschen gesichert. Eine Beleuchtung der Einsatzstelle wurde aufgebaut. Kran Steyr, Last 3 mit Kranbegleitcontainer und das Vorausrüstfahrzeug mussten die ebenfalls sehr schmale Kegelprielstraße mehrere hundert Meter rückwärts bis zur Einsatzstelle anfahren. Aufgrund der Gegebenheiten konnte nur das schmalste Abstützprogramm des schweren Kranfahrzeuges angewandt werden. Mittels Krans wurde der LKW mit der Vorderachse wieder auf die Straße gehoben.

Nachdem das Kranfahrzeug wieder zusammengelegt wurde, konnte der LKW mittels Schleppstange nun mit der Hinterachse auf die Straße gezogen werden. Schmutzig und glücklich, dass die Bergung erfolgreich verlaufen war, ging es heim, um alle eingesetzten Gerätschaften zu reinigen. Der Speditions-LKW konnte verspätet und unbeschädigt seine Weiterfahrt fortsetzten.

Der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr war mit 19 Mann und 8 Fahrzeugen rund 3 Stunden im Einsatz.