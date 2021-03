Newsblog

Wohnungs­brand: 30-Jähriger beim Kochen ein­ge­schla­fen

STEYR-LAND. In der Nacht auf Sonntag (21. März) stellte ein 30-jähriger Mann in seiner Wohnung in Bad Hall eine Pfanne mit Nudeln auf den Herd und schaltete diesen ein. Vermutlich dürfte danach eingeschlafen sein, während sich auf dem Herd ein Glimmbrand entwickelte ...

Heute (21. März) gegen 6:15 Uhr am Morgen, bemerkten Nachbarn Rauch aus der Wohnung und verständigten die Feuerwehr bzw. die Polizei. Die Feuerwehr Bad Hall brach die Wohnung auf, mit Atemschutz und nach kurzer Suche wurde der Mann aus der bereits stark verrauchten Wohnung geborgen.

Der sichtlich benommene aber noch ansprechbare 30-Jährige wurde von der Rettung Bad Hall und vom NEF Steyr erstversorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum Steyr eingeliefert. In der Wohnung entstand nur geringer Sachschaden, Treppenhaus und Wohnung waren jedoch stark verraucht.

Die FF Bad Hall war mit ca. 25 Mann im Einsatz.