Newsblog

Sechs Menschen aus brenn­endem Wohn­haus gerettet

STEYR. Kurz vor Mitternacht des 20. März wurden die Löschzüge 1 (Innere Stadt) und 4 (Christkindl) der FF Steyr mit dem Alarmstichwort "Brand Gebäude mit Menschenansammlung" in den Stadtteil Ennsleite alarmiert ...

Bereits bei der Anfahrt wurde über die Landeswarnzentrale mitgeteilt, dass sich Bewohner im 4. OG am Fenster bemerkbar machen, weil ihnen durch das verrauchte Stiegenhaus der Fluchtweg abgeschnitten wurde. Vorsorglich wurde auch gleich das Atemschutzfahrzeug nachalarmiert. Beim Eintreffen der ersten beiden Tanklöschfahrzeuge, kamen den Einsatzkräften vom Löschzug 1 bereits Mieter des Wohnhauses entgegen.

Im Stiegenhaus zwischen dem 3. und 4. Obergeschoss, wurde ein in Vollbrand stehender Kinderwagen vorgefunden. Rauch und Hitze breiteten sich im Stiegenhaus aus. Ein Atemschutztrupp führte die Brandbekämpfung durch, der zweite schaffte eine Abluftöffnung für die Druckbelüftung. Gleichzeitig wurde am Haupteingang ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht und es konnte sofort mit der Überdruckbelüftung begonnen werden.

Der Brand war in wenigen Augenblicken gelöscht, das Stiegenhaus nach ein paar Minuten rauchfrei. Zwei Mieter aus dem 4. Obergeschoss wurden mit der Teleskopmastbühne gerettet. Die restlichen Bewohner im gefährdeten 4. Obergeschoss blieben vorerst in den Wohnungen und wurden anschließend über das rauchfreie Stiegenhaus in Begleitung eines Atemschutztrupps ins Freie gebracht und dem Roten Kreuz übergeben.

Wegen der anhaltende Kälte und dem leichten Schneefall wurden die Bewohner in den warmen Rot-Kreuz-Fahrzeugen betreut. In Summe wurden zwei Bewohner über die Teleskopmastbühne und vier Bewohner über das Stiegenhaus gerettet. Im Anschluss nahm die Polizei Steyr die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach gut zwei Stunden konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück, verletzt wurde niemand.

Die freiwillige Feuerwehr Steyr war mit 3 Löschzügen und 42 Einsatzkräften vor Ort.

HINWEIS der Feuerwehr: Ein Treppenhaus ist kein geeigneter abstellort für Gegenstände. Leider musste bei diesem Brandereignis wieder mal festgestellt werden, dass das Treppenhaus - welches als Flucht- und Rettungsweg dient - widerrechtlich mit div. Gegenständen verstellt sowie brennbare Materialien gelagert bzw. abgestellt waren.