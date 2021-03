Newsblog

10 neue Funk­sp­zialisten im Bezirk Steyr Land

STEYR-LAND. Nach eine mehrwöchigen Vorbereitung fand am Samstag, 20. März, in Linz der 36. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb um das Funkleistungsabzeichen in Gold statt. Insgesamt traten 188 Bewerberinnen und Bewerber an, um sich dieser Leistungsprüfung zu stellen ...

Hohe Motivation und Fachwissen

Fünf Stationen wurden beim 36. Landes-Feuerwehrfunkleistungsbewerb Gold an der Landes- Feuerwehrschule in Linz durchgemacht. Die Teilnehmer wurde u.a. in Kartenkunde, der Übermittlung von Nachrichten sowie als Funker in der Einsatzzentrale beurteilt. Der Einsatz/Übungsplan musste vorbereitet werden und wurde von den Bewertern des Landes auf Fehler kontrolliert.

Aufgrund der verstärkten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen war die Prüfung noch anspruchsvoller als in den Vorjahren. Am Ende des Tages, konnten alle 10 Bewerber aus Steyr Land das Goldene Funkleistungsabzeichen in Empfang nehmen.

Die neuen Gold Funkerinnen und Funker: