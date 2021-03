Newsblog

Beim neuen McDonalds stehen die Zeichen auf Stau!

STEYR. Wer die Situation der letzen Jahre an der Kreuzung Ennser-Straße/Marlen-Haushofer-Straße an der BP-Tankstelle am Tabor/Resthof kennt, der ahnt dieser Tage nichts Gutes. Die bereits jetzt zu Stoßzeiten kritische Situation, wird durch die zu erwartende hohe Freuquenz des neuen McDonald's noch verschärft. Der Stadt sind jedoch die Hände gebunden ...

Zwei große Parkflächen für den Handel: Hofer, DM, Deichmann und Jysk auf der einen Seite, Lidl und die Post auf der anderen Seite der Marlen-Haushofer-Straße, ein große Tankstelle und eine oftmals viel zu kurze Grünphase an der Ampel zur Ennser-Straße. Das sind die Zutaten für den zeitweise unerfreulichen Blechsalat an der Kreuzung bei der BP Tankstelle an der Ennser Straße im Steyrer Stadtteil Tabor/Resthof. Der neue McDonald's inkl. doppeltem Drive-In an der Marlen-Haushofer-Straße, kommt nun "on top", sozusagen als bitteres Dressing für die Autofahrer und Kunden der o.a. Geschäfte.

Widmung als Gewerbegrund bereits vorhanden

Die Planungsinstrumente "Flächenwidmung" und "Bebauungsplan" geben einer Stadt/Gemeinde die Möglichkeit, ergänzende bauliche (Verkehrs-)Maßnahmen bzw. Grundstücksabtretungen für Verkehrslösungen einzufordern und umzusetzen. Für den Bau der neuen McDonalds an der Marlen-Haushofer-Straße, waren aber weder an der Flächenwidmung, noch am Bebauungsplan Änderungen nötig. Das Grundstück erfüllte bereits alle Kriterien zur vorgesehenen Bebauung, da es auch bisher als Gewerbefläche eines Autohändlers genutzt wurde. Aus diesem Grund, war im vorliegenden Genehmigungsfall Mc Donald´s also im Zuge der baurechtlichen und gewerberechtlichen Einreichung, nur die direkte Grundstückszufahrt von der Marlen-Haushofer-Straße, hinsichtlich einer wesentlichen Beeinträchtigung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs auf den unmittelbar vorbeiführenden öffentlichen Verkehrsflächen zu prüfen.

Stadt intervenierte beim Land OÖ

Auf Wunsch des Steyrer Bürgermeister wurde dann mit den Verantwortlichen der Landesstraßenverwaltung Kontakt aufgenommen. Quasi als Vorgriff für den 4-spurigen Ausbau der Ennserstraße wurde das Angebot unterbreitet, die Haushofer Straße mit einer zusätzlichen Linksabbiegespur auszustatten. Diese zusätzliche Abbiegespur hätte in der vom Land OÖ fix vorgegebenen und nicht änderbaren Grünzeit der Ampelanlage an der Ennser Straße bewirkt, dass theoretisch eine größere Verkehrsmenge von der Haushoferstraße in die Ennser Straße Richtung Taborknoten hätte fahren können, sofern der Verkehr auf der Ennser Straße dies zuließe. Dieser Vorschlag wurde seitens der Landesstraßenverwaltung abgelehnt.

Laut Landesstraßenverwaltung ist bei einem Eingriff/Umbau der Kreuzung Ennserstraße/Haushofer Straße die 4-Spurigkeit der Ennser Straße bis zur Resselstraße (inkl. Ampelanlage beim Interspar) und bis in den Bereich zwischen Gerstmayrstraße und Moserstraße herzustellen. Damit würden sich einerseits massive Kosten inkl. der Verlängerung der Mannlicherstraße von der Gerstmayrstraße bis zur Neumannstraße und einige Linkszufahrtsverbote in der Ennserstraße (GFM, Avanti-Tankstelle, Gerstmayrstraße,...) ergeben. Genau diese Lösung (4-Spurigkeit der Ennser Straße), ist im Gesamtprojekt Westspange (inkl. Finanzierungsaufteilung) mit dem Land OÖ vertraglich vereinbart.

Die bereits seit vielen Jahren bestehende Forderung der Stadt Steyr, nach einer Verlängerung der Grünzeit für Fahrzeuge aus der Haushoferstraße, seitens der Landesstraßenverwaltung mit dem Argument abgelehnt, dass es dadruch zu noch massiveren Rückstauerscheinungen auf der Ennser-Straße Richtung Gleink/Dietach kommen würde.

Fazit: Beim neuen McDonalds am Tabor stehen die Zeichen auf Stau. Jedenfalls solange, bis im Zuge der Errichtung der Steyrer Westspange, die Ennser Straße 4-spurig ausgebaut wird. Wann die Steyer Westspange gebaut wird, steht jedoch aus heutiger Sicht bestenfalls in den Sternen.