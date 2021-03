Newsblog

Bezirk Steyr-Land profitiert vom Straßenbau 2021

STEYR-LAND. Erfreut über das Straßenbauprogramm des freiheitlichen Infrastrukturlandesrates Mag. Günther Steinkellner zeigt sich NAbg. DI Gerhard Deimek (FPÖ): „Es ist gelungen, wichtige Projekte im Bezirk Steyr-Land umzusetzen. Mit der Umfahrung Weyer wird es zu einer spürbaren Entlastung ...

der Verkehrssituation im Ort kommen. Auch der Kreisverkehr in Sierning an der Kreuzung der B 122 mit der B 141, ein bezirksbekannter Unfallhäufungspunkt, ist eine sinnvolle Investition in die Sicherheit im Straßenverkehr“, freut sich Nationalrat Deimek.

Weitere Projekte wie eine Engstellenentschärfung in Trattenbach, Gemeinde Ternberg, und der zweite Bauabschnitt an der B 141 in der Gemeinde Sierning werten die Straßeninfrastruktur im Bezirk merklich auf. „Es wird viel Geld investiert, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu forcieren. Mobilität ist ein Grundpfeiler des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Um diese Mobilität bestmöglich zu gewährleisten und Herausforderungen umsichtig zu bewältigen, wird eine integrale Verkehrspolitik in Oberösterreich gelebt, die auf nachhaltige Konzepte im öffentlichen Personenverkehr aufbaut und ein sinnvolles Zusammenwirken aller Verkehrssysteme forciert“, ergänzt der Landesrat für Infrastruktur Mag. Günther Steinkellner abschließend.