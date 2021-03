Newsblog

36-jähriger Mann nach Messerattacke in Steyr festgenommen

KIRCHDORF/STEYR. Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf war am 26. März 2021 gegen 15:10 Uhr mit seinem Firmenwagen am Koglerberg in Inzersdorf im Kremstal unterwegs. Plötzlich stellte sich ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf mitten auf die Fahrbahn und nötigte den 60-Jährigen zum Anhalten ...

Der 36-Jährige ging zur Fahrerseite und attackierte den Autolenker durch die geöffnete Seitenscheibe ohne Vorwarnung mit zwei Messern. Dabei erlitt der 60-Jährige Schnittverletzungen an beiden Armen und Händen. Durch andauerndes Hupen wurden Anwohner auf die Situation aufmerksam und kamen dem 60-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin flüchtete der 36-Jährige mit einem Pkw Richtung Pettenbach.

Bei seiner rücksichtslosen Flucht wurde ein 42-jähriger Fußgänger aus dem Bezirk Kirchdorf am Gehsteig vom Außenspiegel des Wagens gestreift und in eine Wiese geschleudert. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Außenspiegel abgerissen. Der 42-Jährige erlitt Prellungen, verzichtete jedoch auf ärztliche Behandlung. Der 60-Jährige wurde zur Versorgung in das Krankenhaus Kirchdorf gebracht.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Schließlich konnte der 36-Jährige gegen 0:45 Uhr in Steyr gesichtet und von mehreren Einsatzkräften trotz heftigen Widerstandes festgenommen werden. Dabei wurde auch ein Polizist verletzt. Der 36-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Steyr eingeliefert. Die beiden Tatmesser konnten auch sichergestellt werden.

Eine Einvernahme des 36-Jährigen war am 27. März aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes nicht möglich. Der Mann wird in die forensische Abteilung des Neuromed Campus Linz eingeliefert.