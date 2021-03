Newsblog

FF-Jugend: Weiße Fahne bei der Feuerwehr Oberdambach

GARSTEN/OBERDAMBACH. Die fünf Stufen der "Erprobungen" sind das "1x1 der Feuerwehrjugend" und somit der Grundstein für eine erfolgreiche Feuerwehrkarriere, so auch bei der Feuerwehr Oberdambach ...

Dreizehn Jugendliche der Jugendgruppe im Alter zwischen 10 - 15 Jahren traten am Samstag, den 27. März 2021, nach wochenlanger Vorbereitung zu den Erprobungen der Feuerwehrjugend Stufe 1 bis Stufe 5 an. Unter der Leitung des Jugendbetreuers AW Robert Forster konnten die Jungflorianis im Stationsbetrieb ihr Wissen in den verschiedensten Bereichen rund um das Feuerwehrwesen unter Beweis stellen. Diese fanden unter Einhaltung aller Corona Schutzmaßnahmen statt.



8 Jugendliche haben die Stufe 1 bestanden, 2 Jugendliche haben die Stufe 3 bestanden und 3 Jugendliche haben die Stufe 5 bestanden.

Die Themengebiete bei der Prüfung:

Organisation der eigenen Feuerwehr

Erste Hilfe

richtiges Verhalten im Feuerwehrdienst,

usw.

Alle dreizehn angetretenen Florianis konnte die Prüfung erfolgreich ablegen, was die gute Jugendarbeit in der Feuerwehr Oberdambach widerspiegelt.

Kommandant HBI Mario Haidler, Zugskommandant BI Alexander Wahl-Forster, Feuerwehr Medizinischer Dienst (FMD) AW Ralf Brandstetter und Jugendbetreuer AW Robert Forster überreichten den Prüflingen die neu erworbenen Abzeichen und gratulierten zur erfolgreich abgelegten Prüfung. Wir wünschen allen Jugendmitgliedern auf diesem Weg viel Erfolg.



Fotos © FF Oberdambach