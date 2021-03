Newsblog

GuKPS Steyr: Abschluss des letzten Studiengangs Pflegewissenschaft 2in1-Modell

STEYR. Am Donnerstag, den 18. März 2021 erhielten 21 AbsolventInnen ihr Diplom des Bachelorstudiums Pflegewissenschaft in der Gesundheits- und Krankenpflege an der Schule für Gesundheits- und ...

... Krankenpflege (GuKPS) am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr.



Das Bachelorstudium Pflegewissenschaft 2in1-Modell war eine duale Ausbildung, welche von der OÖ Gesundheitsholding in Kooperation mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU) angeboten wurde. In der sieben Semester dauernden Ausbildung waren Theorie und Praxis eng verknüpft. Die Studierenden konnten so zu professionellen und handlungskompetenten Pflegekräften mit wissenschaftlicher Expertise ausgebildet werden. Mit März 2021 lief dieses Ausbildungsmodell nun aus. Die letzten 21 AbsolventInnen der GuKPS Steyr erhielten am 18. März 2021 ihr Diplom persönlich überreicht. Der Direktorin der GuKPS Steyr Maria Ragl, MSc konnte fünf AbsolventInnen zu ihrem ausgezeichneten Erfolg beglückwünschen und sieben weitere zu ihrem Abschluss mit gutem Erfolg. „Auch wenn wir aufgrund der derzeitigen Situation die Diplome in keiner Feierstunde persönlich überreichen können, möchten wir den Absolventinnen und Absolventen ganz herzlich zu dieser tollen Leistung gratulieren und wünschen alles Gute für die berufliche und persönliche Zukunft“, zeigten sich Mag. Karl Lehner, Mitglied der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding, und Mag.a Martina Bruckner, Leiterin der Schulen der OÖ Gesundheitsholding, stolz.



Besonders erfreulich ist, dass elf AbsolventInnen dem Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr erhalten bleiben und ihre in der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen für die PatientInnen in der Region einbringen.