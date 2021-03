Newsblog

Kronstorfer Ostereiersuche Genug mit dem HerumEIERN!

KRONSTORF. Kinder brauchen Bewegung und soziale Kontakte – auch trotz Corona. In Kooperation mit dem Osterhasen präsentiert euch die SPÖ Kronstorf deshalb heuer das altbewährte Kronstorfer Ostereiersuchen im neuen Osterkostüm: ...

Am Samstag, den 03. April, ist ein besonders sportlicher Osterhase in Kronstorf unterwegs – er verteilt die bunten Ostereier im gesamten Gemeindegebiet und hat sich dafür ein paar schöne Plätze ausgesucht. Die genauen Verstecke findet ihr dieses Jahr markiert auf der Kronstorfer Gemeindekarte – mal sehen wie gut sich die Kinder in der eigenen Gemeinde zurechtfinden. Mamas und Papas dürfen natürlich helfen. Die Vorbereitungen in der Ostertrainingsstätte laufen jedenfalls derzeit auf Hochtouren und die SPÖ freut sich auf viele strahlende Kinderaugen.



Da dies keine offizielle Veranstaltung ist, bitten wir die Eltern und Kinder trotzdem sich bei ihren Spaziergängen an die offiziellen Corona Maßnahmen zu halten und bei der Ostereiersuche auf ein Fair Play zu achten, damit auch wirklich jedes Kind Ostereier finden kann.



Nähere Infos und unsere Gemeindekarte findet ihr unter:

facebook.com/SpoeKronstorf

kronstorf.spooe.at



Diese Woche haben die Osterhasengehilfen GV Jakob Liedlbauer und Sozialausschussobmann Heinz Leitl bereits für jedes Kronstorfer Schul- und Kindergartenkind ein Osterei an die Direktorin der Volksschule Daniela Posch und an die Kindergartenleiterin Martina Baumgartner übergeben.



Wir wünschen schon jetzt frohe Ostern!