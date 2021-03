Newsblog

Online Amtseinführung Bezirkshauptfrau Dr. Barbara Spöck

STEYR. Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr und sein Stellvertreter BR Martin Scharrer waren am 18. März zur virtuellen Amtseinführung der neuen Bezirkshauptfrau Dr. Barbara Spöck eingeladen ...

Die bisherige Bezirkshauptfrau Mag. Carmen Breitwieser übernahm mit 1. Februar 2021 die Leitung der Direktion Inneres und Kommunales im Amt der OÖ Landesregierung. An der Amtseinführung von Frau Dr. Barbara Spöck, welche aufgrund der aktuellen Covid-19 Maßnahmen online durchgeführt wurde, nahmen auch Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr und sein Stellvertreter BR Martin Scharrer teil.



Wir bedanken uns stellvertretend für alle 44 Feuerwehren des Bezirkes Steyr-Land bei Mag. Carmen Breitwieser für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den gut zwei Jahren und wünschen ihr alles Gute für die neue Herausforderung. Wir wünschen der neuen Bezirkshauptfrau Dr. Barbara Spöck alles Gute in der neuen Funktion und freuen uns auf die Zusammenarbeit.



Fotos © BFK SE