Newsblog

Spaziergang mit Zwischenfall auf der Rederbrücke

STEYR. Für den "Spaziergang" am 28. März wurde erstmals die Ansprache zu Beginn der Veranstaltung als Standkundgebung angemeldet, und es gab auch einen Ansprechpartner für die Steyrer Polizei. 175 Teilnehmer spazierten vom Stadtplatz in Richtung Enge Gasse, es kam zu 52 Anzeigen ...

Zu Beginn der Veranstaltung am 28. März (18 Uhr), hielt einer der Organisatoren eine kurze Rede, die im Vorfeld der Polizei als Standkundgebung gemeldet wurde. In der Rede wurde auch darauf hingewiesen, sich bei Ausweiskontrollen kooperativ zu verhalten. Beim letzten Spaziergang am 21. März im Stadtteil Ennsleite, war es nach der Weigerung eines Demonstranten seinen Ausweis auszuhändigen zu einer Verhaftung gekommen.

Spaziert wurde dann - nach wie vor unangemeldet - vom Stadtplatz über die Enge Gasse, Schlüsselhofgasse und Rederbrücke, der Spaziergang dauerte ca. 1,5 Stunden.

Zwischenfall auf der Rederbrücke

Als sich der Demonstrationszug auf der Rederbrücke befand, blockierten Teilnehmer alle vier Fahrspuren und mussten von den Polizisten zurückgedrängt werden.