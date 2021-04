Newsblog

Fahrrad-Haupt­routen neu be­schild­ert

STEYR. Vor kurzem ist die neue Beschilderung für die Fahrrad-Hauptrouten durch Steyr montiert worden. Die Nord-Süd-Route (Symbolfarbe Orange) führt vom Resthof über den Panoramalift und den Stadtplatz zum Amtshaus Reithoffer (Pyrach) ...

Die West-Ost-Route (Symbolfarbe Pink) führt vom Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum über die FH und das Museum Arbeitswelt sowie über die Haratzmüllerstraße nach Münichholz.

Bei Zwischenbrücken kreuzen sich beide Routen. Auf wichtige Nebenziele wie Bahnhof und Stadtbad wird hingewiesen. Entfernungsangaben in Kilometern und Hinweise auf Fahrzeiten sind auf Ziffernblatt-Symbolen integriert. Die Wegweiser sind in grüner Schrift auf weißem Grund gehalten. Zugleich hat man Wegweiser zu regionalen Zielen (wie etwa Enns, Weyer und Grünburg) sowie Hinweise auf den Ennstal Radweg R7 und den Steyrtal Radweg R8 mit weißer Schrift auf grünem Grund in Abstimmung mit dem Land Oberösterreich auf denselben Säulen montiert.