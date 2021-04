Newsblog

Über 1 Jahr begleitet uns bereits die „COVID Pandemie“

STEYR. Die Leistung der Rot Kreuz Mitarbeiter in dieser Zeit ist und war außergewöhnlich und enorm! Nur als funktionierendes Team konnte das Rote Kreuz die Herausforderungen mit vielen, neuen Aufgaben meister ...

Eine Flexibilität wie noch nie wurde dem Verein abverlangt!



Durch die Kooperation der Mitarbeiter, die sich täglich - zeitweise sogar stündlich - auf Veränderungen einlassen mussten, ist nichts aus dem Ruder gelaufen und so konnten viele extreme Situationen gemeistert werden.



Zeit DANKE zu sagen!

Es ist nicht selbstverständlich, dass Mitarbeiter des Roten Kreuzes bzw. überhaupt Mitarbeiter sozialer Dienste dieses außergewöhnliche Engagement zeigen, zumal sie sich selber immer ein Stück weit einem hohen Risiko aussetzen.



Fakten: Was hat die Bezirksstelle Steyr-Stadt des Roten Kreuzes alles geleistet:



Rufnummer 1450

Die Rufnummer 1450 als zentrale Anlaufstelle der Corona Pandemie war und ist rund um die Uhr erreichbar.

Zu Spitzenzeiten wurden bis zu über 10.000 zusätzlichen Anrufe entgegengenommen.

Es wurden nun drei weitere Arbeitsplätze in der Rettungsleitstelle geschaffen, um Anstürme wie die Covid Pandemie gezeigt hat, zukünftig besser bewerkstelligen zu können.



Einrichtung einer Drive-In Teststation

Im Zeitraum vom 01.06.2020 bis zum 31.03.2021 wurden 5.035 Abnahmen im Drive In durchgeführt.



Mobile Probeabnahmeteams

Flexibilität wurde bewiesen – je nach Bedarf waren bis zu 4 Teams unterwegs, um Testungen durchzuführen.



Screening Altersheime

Um Besuche in den Altersheimen zu ermöglichen, wurde vor Weihnachten 2020 ein Screening direkt in den Heimen angeboten.

1.493 BürgerInnen haben dieses Screening wahrgenommen.



COVID Probeabnahmen GESAMT: (01.06.2020 bis 31.03.2021)

• Gesamtzahl der Abnahmen 8.237



Für diesen zusätzlichen Aufwand neben dem „Alltagsbetrieb“ wurden 29 neue „COVID-Beauftragte“ eingestellt.



Hochinfektionstransportteam (HITT):

Zirka 200 Transporte in 9 Monaten hat alleine das HITT-Team Steyr durchgeführt.

Transportiert wurden Patienten, bei denen eine Covid Erkrankung durch einen Test bestätigt wurde oder Personen, die Covid Symptome aufwiesen.

Das HITT Team der Bezirksstelle Steyr-Stadt (Leitung Grossbichler Simon, Müller Richard und Hauser Heidelinde) deckte in Kooperation mit dem Stützpunkt Vöcklabruck (Leitung Thomas Stelzhamer und Mehrzweil Kersten), Fahrten für ganz OÖ ab.

Der erste Covid Patient wurde von Schladming ins Krankenhaus gebracht. Sogar bis nach Passau wurde gefahren.

Das Team in Steyr besteht aus ca. 18 Mitarbeiter davon ca. 12. Hauptberuflichen und 6 Freiwilligen Kollegen. Die Teamleiter der Stützpunkte waren in der Erstphase Rund um die Uhr für die Rettungsleitstellen in ganz Oberösterreich telefonisch für Auskünfte erreichbar (Fachberater).