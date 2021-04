Newsblog

Geflüch­teter Straf­ge­fang­ener in Steyr ge­fasst

STEYR. Am 10. April um 17:07 Uhr erstattete ein Mann telefonisch via Notruf Anzeige, einen zur Fahndung ausgeschriebenen Straftäter soeben bei einem Einkaufsmarkt in Steyr gesehen zu haben. Eine umgehend eingeleitete Zielfahndung im Bereich der Ennsleite ...

mit sämtlichen verfügbaren Außendienststreifen verlief vorerst negativ.

Fahndungsradius wurde erweitert

Eine Befragung der anwesenden Taxilenker erbrachte sachdienliche Hinweise, dass der Gesuchte, ein 53-jähriger Mann, sich bei seinem Freund in Steyr aufhalten könnte. Mehrere Streifen begaben sich anschließend zur besagten Adresse und führten unter Aufbau einer Außensicherung eine Überprüfung durch.

Durch die Streife Tabor 30 wurde der flüchtige Strafgefangene zwischenzeitlich beim Hinterausgang des Obergeschosses des Objektes wahrgenommen, identifiziert und angesprochen. Die Festnahme erfolgte über Anordnung des Landesgerichtes bzw. Staatsanwaltschaft Leoben um 18:20 Uhr.

Schließlich wurde der 53-Jährige wieder in die Justizanstalt überstellt.