1,78 Promille: Alko­lenker schlief bei laufen­dem Motor ein

STEYR. Ein 24-jähriger Mann aus Steyr fuhr am 11. April in den Nachtstunden mit dem PKW seines Vaters nach durchzechter Nacht im Gemeindegebiet von St. Ulrich bei Steyr. Er verursachte dabei – aufgrund der festgestellten, frischen Beschädigungen am PKW – offensichtlich einen Verkehrsunfall ...

und beging Fahrerflucht. Eine passende Unfallstelle wurde noch nicht gefunden und auch eine entsprechende Anzeige eines Geschädigten liegt bisher nicht vor. Der Mann wurde während der Fahrt offensichtlich vom Schlaf und durch die starke Alkoholisierung übermannt. Er hielt das Fahrzeug auf dem Güterweg Kiernberg mitten auf der Straße an und schlief dort bei laufendem Motor ein.

Ein Anrainer wurde auf den PKW aufmerksam, hielt Nachschau und fand den Lenker schlafend hinter dem Lenkrad vor. Er stellte den Motor ab, zog den Zündschlüssel aus der Zündung, um den Mann an einer eventuellen Weiterfahrt zu hindern. Anschließend verständigte er die Polizei.

Die Polizisten konnten den 24-Jährigen wecken und der PKW wurde auf einen Parkplatz gestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Die Lenkberechtigung wurde vorläufig abgenommen, der 24-Jährige wurde nach Hause gebracht.