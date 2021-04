Newsblog

EAT THE CODE bringt Speise- und Getränkekarten aufs Handy

STEYR. Das letzte Jahr hat uns allen sehr viel abverlangt und hat gezeigt wie schnell wir uns an neue Umstände anpassen und diese gemeinsam bewältigen können. Wir wurden besonders hinsichtlich Hygiene, Desinfektion und ...

... Sicherheitsabstand geprägt und setzen diese Konzepte nun problemlos um. Daher ist es umso schöner zu wissen, dass wir alle bald wieder in unserem Lieblingsrestaurant oder Bar gemütlich vom Alltag abschalten können.



Jedoch bleibt das Restrisiko der Viren- oder Bakterienübertragung von Oberflächen. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Viren und Bakterien stundenlang an Oberflächen halten und überleben können und es somit zu einer möglichen Übertragung kommen könnte.

Mit Hilfe von EAT-THE-CODE können Gastronomen dieses Problem vorab im Keim ersticken und den Gästen dadurch mehr Sicherheit gepaart mit einem ganz neuen Gastronomieerlebnis bieten.



Wie funktioniert das EAT-THE-CODE Prinzip?

Bestehende Speise- oder Getränkekarten werden digitalisiert und als interaktives Menü in Form einer Webseite für alle Endgeräte dargestellt. Der Gast scannt den am Tisch befindlichen QR-Code mit seinem Handy und öffnet den dahinter eingebetteten Link, um die Speisekarte zu öffnen.



Die Vorteile liegen buchstäblich auf der Hand – jeder Gast kann mit seinem Handy das Menü sichten und dann wie gehabt bei der Belegschaft bestellen – somit kommt es zu keinem Austausch der Speisekarten zwischen den Gästen bzw. dem Personal. Des Weiteren kann das Menü schnell unter Freunden und Verwandten geteilt werden.



Die Design-Elemente auf denen die QR-Codes platziert werden, lassen sich schnell und ohne viel Aufwand desinfizieren oder reinigen - im Gegensatz zu den handelsüblichen Karten. Des Weiteren tragen wir somit einen positiven Mehrwert für unsere Umwelt bei, da keine neuen Karten gedruckt werden müssen. Somit können Ressourcen eingespart werden, welche sonst beim Druck- und Lieferprozess anfallen würden.



Unser System kann in allen Bewirtungs- und Beherbergungsstätten und Events flexibel und schnell eingesetzt werden. Natürlich kann auch nach individuellen Wünschen ein passendes Paket geschnürt werden.



Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.eat-the-code.at oder kontaktieren Sie uns unter den nachfolgenden Informationen:



Homepage: www.eat-the-code.at

Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tel: +43 676 55 48 502



eat the code - wir essen digital