Newsblog

MS Kopernikus gegen die Klimakrise

STEYR. Wie aktuell die Klimakrise ist, erkennt man schon daran, dass sich junge Menschen trotz Zusatzbelastungen durch Distance Learning und Corona für dieses Thema engagieren ...

An der Kopernikusschule wird dieses Thema ganzheitlich und kindgerecht erkundet: Im Werkunterricht werden einfache Wartungsarbeiten am Fahrrad geübt. Die Reden von Greta Thunberg sind knackiges Brain Food für den Englischunterricht. Die Schülerinnen und Schüler schwitzten im Sportunterricht, um die Umgebung der Schule im Rahmen der Aktion “Steyr putzt” von so viel Müll wie möglich zu befreien. Darüber hinaus ist ein kleiner Wettbewerb geplant, bei dem für die Anfahrt in die Schule mit dem Fahrrad Punkte gesammelt werden können.



Besonders hervorzuheben ist der Einsatz einer Gruppe Freiwilliger, die sich online trafen, um gemeinsam den Film “Ich bin Greta” anzusehen. Inspiriert durch die klaren Worte der jungen Thunberg gründeten sie den Klimaclub, um dem Thema Klimaschutz an der Kopernikusschule mehr Leben einzuhauchen. Auf die Frage, warum man sich das alles in der Freizeit antut, antwortet Marlies: “Der Klimaschutz bleibt eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit und jeder von uns kann etwas gegen den Klimawandel tun.”